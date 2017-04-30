Ruh sağlığı hastaları sanatçı oldu

Adana'da ergoterapi yöntemi sayesinde sanatla hayata tutunan ruh sağlığı hastalarının ürettikleri resim, seramik, ahşap, örgü, hediyelik eşya gibi el işi ürünleri kermeste satılıyor



ADANA - Adana'da ergoterapi yöntemi sayesinde sanatla hayata tutunan ruh sağlığı hastalarının ürettikleri resim, seramik, ahşap, örgü, hediyelik eşya gibi el işi ürünleri vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste satışa sunuldu.

Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Çukurova ve Sarıçam Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde 'ergoterapi' yöntemiyle tedavi edilen ruh sağlığı hastaları resim, seramik, ahşap, örgü, hediyelik eşya yapımı gibi sanat dallarıyla tanıştı.

Çukurova ve Sarıçam Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticilerinin eğitimleri sayesinde uğraştıkları sanat dallarıyla hem terapi alan hem de yeni beceriler kazanan hastaların ürettiği ürünler bir alış veriş merkezinde düzenlenen sergide satışa sunuldu. Etkinlikte, madde bağımlılarının hayallerini içeren metinlerin yer aldığı dilek ağacı da sergilendi.

"Sıkıntılarım büyük oranda azaldı"

Bipolar duygu durum bozukluğu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ancak resim sanatıyla tanıştıktan sonra yaptığı portre çalışmalarıyla kendini geliştiren emekli kimya öğretmeni Mehmet Sapmaz stres ve sıkıntılarının büyük oranda azaldığını söyledi.

55 yaşındaki Mevhibe Bayram ise daha önce hiçbir sanat dalıyla uğraşmamışken şu an kara kalem ve yağlı boya çalışmaları yaptığını belirterek, "Sanat çalışmaları hastalığıma çok iyi geldi. Sıkıntıları atlattığımı, iyileştiğimi düşünüyorum. Çalışmalarımı herkes beğeniyor. Sergi zamanları şehir dışından gelenler bile oluyor. 'Nasıl başardın?' diye soruyorlar" şeklinde konuştu.

"Eskiden kimseyle konuşamıyordum"

2 çocuk annesi Nurdan Bektaş da resim çalışmalarının yanı sıra keçe çalışmaları da yaparak kendisini geliştirdiğini söyledi. Bektaş, "Eskiden hiçbir yere gidemiyordum, kimseyle konuşamıyordum ama Ruh Sağlığı Merkezi'nde hocalarımız, hemşirelerimizle çok mutluyum. Çantalar, kitap ayraçları yaptım. Arkadaşlarımızla aile gibi olduk. Artık çalışmalarımı çevremdeki arkadaşlara da satıyorum. Daha önce ilaç kullanıyordum şimdi rahatım. Uyku düzenim çok güzel, istediğim yere gidebiliyorum. Aktivitelerimiz de oluyor, çok eğleniyoruz" dedi.

Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sinan Özler de psikiyatrik tedavi sürecinde ergoterapi yönteminin çok önemli olduğuna değinerek şu bilgileri aktardı:

"Kermeslerin bu yıl 10'uncusunu düzenliyoruz. El işi, resim, seramik, taş gibi uğraşı faaliyetleri tedavi ve rahabilitasyon süreçlerinde olumlu katkılarda bulunuyor. Kişiler arası ilişkilere de yansıyor bu ve tedavi sürecinde hasta yatış sıklığı azalıyor. 'Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum' hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste satılan ürünlerden elde edilecek gelir, iş-uğraş malzemesi alımlarında ve bir sonraki kermesin hazırlıklarında kullanılacak.

(NPR-