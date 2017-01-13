Rubin Kazan'dan Emenike Transferi Açıklaması

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrılması beklenen Emmanuel Emenike son dönemde özellikle Rus takımlarıyla anılmaya başlanmıştı.



Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova ile adı geçen Nijeryalı golcünün son olarak Rubin Kazan'a transfer olacağı iddia edilirken, Rus takımından bu konuyla alakalı resmi bir açıklama geldi. Emenike Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?



Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan ve sezon başından bu yana sergilediği performansla taraftarları memnun etmeyen Nijeryalı golcü için Rubin Kazan'dan resmi açıklama geldi.



Rubin Kazan yetkilileri Emenike'yi transfer edeceklerine dair iddialara yanıt verirken, "Emenike haberlerini basından takip ediyoruz. Kendisiyle hiçbir şekilde görüşme yapmadık. Ne Emenike, ne de kulübüyle... Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.



Emmanuel Emenike, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 resmi çıkarken 4 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra bir daha geri çağrılmamıştı.



BAŞKA KULÜP BULMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ



Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Teknik Direktör Advocaat basın toplantılarında Emenike hakkında gelen sorulara sürekli olarak olumsuz yanıt verirken, yıldızının barışmadığı Nijeryalı golcü için daha önceden kendisine kulüp bulması gerektiğini söylemişti.