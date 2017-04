Rubato Feat Hüsnü Arkan, 21 Nisan'da sizlerle...



Sezen Aksu ile 14 sene birlikte sahne alan Özer Arkun, Fatih Ahıskalı, Eralp Görgün ve Göksun Çavdar'ın kurduğun Rubato grubunun adı Ritmik Özgürlük anlamına gelir.



Bu özgün anlayışla 2 albüm yayımlayan Rubato'nun repertuarında, Anadolu Ezgileri, Modern Arabesk, Türk Pop müziğinin melodi açısından en seçkin eserleri ve daha neler neler var. Kendi anlayışlarıyla cover'ladığı şarkıların yanı sıra kendi eserlerini de seslendiren Rubato'nun en önemli özelliği ise Efkar dozu çok yüksek ama bir o kadar da eğlenceli olması.



2016 da Sony Müzik etiketiyle çıkan ikinci albümleri "İKİ" ile geniş bir kitleye ulaşan Rubato ilk video kliplerini, Şebnem Ferah'a ait "Yağmurlar" şarkısına çekmiştir. İkinci klipleri ise bir Burhan Bayar şarkısı olan"Yıkılmışım Ben"olmuştur. ve hemen arkasından da sözü Sıla müziği ise grubun telli babası Fatih Ahıskalı'ya ait "Beter" şarkısına klip çekmişlerdir ve şu sıralar bu klip müzik kanallarında dönmektedir.



Hüsnü Arkan ile yaptıkları"Kırık Hava"düeti oldukça dikkat çekmiş ve müzikseverlerden tam not almıştır. Rubato grubunun elemanlarının her biri şimdiye kadar binlerce albümde yer almış üst seviye stüdyo müzisyenleridir. Dinlediğiniz her şarkıda muhakkak bir Rubato elemanının parmağı vardır.



Özer Arkun: Solo Vokal, Çello



Fatih Ahıskalı: Vokal, Ud, Gitar



Göksun Çavdar: Si Bemol Klarnet, Soprano Sax



Eralp Görgün: Bas, Vokal



Cengiz Ercümer: Perküsyon



Mustafa İşleyen: Perküsif Davul



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Hayal Kahvesi Ankara



Mekan Adresi : Eskişehir Yolu, Tepe Prime, 06800



Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Rubato Feat Hüsnü Arkan Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır