Rubato

Tarih : 28 Nisan Cuma Yer : Bursa - Hayal KahvesiBilet Fiyatları: 38 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)Anadolu müziğinin oda orkestrası Rubato, Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.

Rubato

Tarih : 28 Nisan Cuma

 Yer :   Bursa - Hayal Kahvesi

Bilet Fiyatları: 38 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)

Anadolu müziğinin oda orkestrası Rubato, Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.

"Rubato", bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür.

Şimdiye kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları ile yer alan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde – adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine – birlikte hissettiklerini ve Rubato'nun da böylece doğduğunu söylüyor.

Bu birlikte hissediş hali, hiç şüphesiz uzun yıllardır birlikte müzik yapmalarının ve bu süreçte olgunlaşan dostluklarının doğal bir sonucu. Kendi renklerini, fikirlerini, duygularını, aşklarını kendi özgür ifadeleri ile paylaşmalarının zamanının geldiğine inanan Rubato'nun ilk albümü, kasım ayının başında 9/8 müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Ud, cümbüş, gitar, solo vokal:  Fatih Ahıskalı

Viyolonsel, solo vokal:  Özer Arkun

Klarnet, bas klarnet, saksafon, vokal:  Göksun Çavdar

Bas gitar, vokal:  Eralp Görgün

Bilgi

*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.

*Kapı Açılışı: 21: 00





18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Hayal Kahvesi Bursa

Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59

Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Rubato

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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