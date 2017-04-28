Rubato
Tarih : 28 Nisan Cuma Yer : Bursa - Hayal KahvesiBilet Fiyatları: 38 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)Anadolu müziğinin oda orkestrası Rubato, Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.
Tarih : 28 Nisan Cuma
Yer : Bursa - Hayal Kahvesi
Bilet Fiyatları: 38 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)
Anadolu müziğinin oda orkestrası Rubato, Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.
"Rubato", bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür.
Şimdiye kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları ile yer alan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde – adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine – birlikte hissettiklerini ve Rubato'nun da böylece doğduğunu söylüyor.
Bu birlikte hissediş hali, hiç şüphesiz uzun yıllardır birlikte müzik yapmalarının ve bu süreçte olgunlaşan dostluklarının doğal bir sonucu. Kendi renklerini, fikirlerini, duygularını, aşklarını kendi özgür ifadeleri ile paylaşmalarının zamanının geldiğine inanan Rubato'nun ilk albümü, kasım ayının başında 9/8 müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Ud, cümbüş, gitar, solo vokal: Fatih Ahıskalı
Viyolonsel, solo vokal: Özer Arkun
Klarnet, bas klarnet, saksafon, vokal: Göksun Çavdar
Bas gitar, vokal: Eralp Görgün
Bilgi
*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.
*Kapı Açılışı: 21: 00
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Hayal Kahvesi Bursa
Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59
Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Rubato
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır