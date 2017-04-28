Tarih : 28 Nisan Cuma



Yer : Bursa - Hayal Kahvesi



Bilet Fiyatları: 38 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)



Anadolu müziğinin oda orkestrası Rubato, Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.



"Rubato", bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür.



Şimdiye kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları ile yer alan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde – adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine – birlikte hissettiklerini ve Rubato'nun da böylece doğduğunu söylüyor.



Bu birlikte hissediş hali, hiç şüphesiz uzun yıllardır birlikte müzik yapmalarının ve bu süreçte olgunlaşan dostluklarının doğal bir sonucu. Kendi renklerini, fikirlerini, duygularını, aşklarını kendi özgür ifadeleri ile paylaşmalarının zamanının geldiğine inanan Rubato'nun ilk albümü, kasım ayının başında 9/8 müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.



Ud, cümbüş, gitar, solo vokal: Fatih Ahıskalı



Viyolonsel, solo vokal: Özer Arkun



Klarnet, bas klarnet, saksafon, vokal: Göksun Çavdar



Bas gitar, vokal: Eralp Görgün



Bilgi



*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.



*Kapı Açılışı: 21: 00











18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Hayal Kahvesi Bursa



Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59



Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Rubato



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır