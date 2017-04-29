Ruanda'da Yapılacak Erbakan Camisi İçin Kampanya

Sabah Namazı Devrimi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan adına Ruanda'da cami inşa etmek için kampanya düzenledi.



İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşa ediyor. İHH, bu kapsamda Sabah Namazı Devrimi tarafından Ruanda'da inşa edilecek olan Erbakan Camisi'ne destek veriyor.



Sosyal medyadan yapılan duyurularla 43 bin avroluk maliyeti temin etmeyi hedefleyen Sabah Namazı Devrimi'nin yaptırdığı caminin temelleri, ramazan ayında atılacak.



Tarihinde kanlı eylemlere şahitlik eden ve Müslümanların azınlıkta olduğu Ruanda'da inşa edilecek olan cami tamamlandığında, aynı anda 150 kişi rahat ibadet alanına kavuşacak.



En yakın caminin 21 kilometre uzaklıkta olduğu Kayonza Bölgesi'nde temelleri atılacak olan camide ibadetin yanı sıra Müslüman gençler, İslami eğitim alma imkanına da kavuşacak. Camiden toplamda bin 200 Müslüman istifade edecek.



"Erbakan Camii için 'Bismillah' dedik"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabah Namazı Devrimi üyesi Bilal Tonyalı, merhum Erbakan'ın ümmet ve umumi olarak insanlık için yaptıklarıyla tarihin mühim şahsiyetlerinden biri olduğuna inandıklarını belirtti.



Bu nedenle camiye Erbakan'ın ismini verdiklerini ifade eden Tonyalı, şöyle devam etti:



"İnsanlık adına en büyük katliamların yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bütün güzellikler kötülüklerin dumanında kaybolsa bile bizler, Müslümanlar olarak, her koşulda insanlığın yardımına, hizmetine koşmakla mükellefiz. Tıpkı bu projeden önce Asya'da yaptırdığımız Patani Şehit Furkan Doğan Yetimhanesi ve Hafızlık Merkezi, Moro Yasin Börü İlkokulu ve birçok sivil toplum kuruluşu ile inşasına devam ettiğimiz Sri Lanka Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi gibi. Şimdi de Afrika'daki kardeşlerimizin ibadetlerini rahatça yerine getirebilecekleri Erbakan Camii için 'Bismillah' dedik. Sabah Namazı Devrimi olarak Allah izin verdikçe bu şekilde projelere devam etmeye, mazlumun ve muhtaçların yardımına koşmaya devam edeceğiz."



Hayırseverler, kampanya kapsamında Ruanda'da inşa edilecek Erbakan Camisi'ne bütün operatörlerden "ERBAKAN" yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 lira bağışta bulunabilecek.



İHH'nın banka hesaplarına "ERBAKAN CAMİİ" açıklaması yatırılacak bağış ile Erbakan isminin Afrika'da yaşatılmasına katkıda bulunulabilecek.