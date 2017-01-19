RTÜK Üyelerinin Başkan Akyürek'i Ziyareti

Uluslararası Vuslat Sempozyumu için Konya'ya gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i makamında ziyaret etti.



Yurt dışından Türkiye'ye gelerek fakültelerin radyo ve televizyon bölümlerinde eğitim alan öğrencilere, Türkiye'yi tanıtmak ve kültürler arası etkileşimi sağlamak için çalışma yaptıklarını kaydeden Yerlikaya, sempozyumda Konya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik yapısı ile ilgili sunumların da yapılacağını ifade etti.



RTÜK olarak şikayet alan televizyon programları ile ilgili çeşitli müeyyideler uyguladıklarını aktaran Yerlikaya şunları söyledi:



"Ülkemiz ve dünya farklı bir süreçten geçiyor. Terör olayları dünyanın her yerinde artıyor. Bu süreçte medyamızın çok dikkatli olması lazım. Terör gündem oluşturmak, eylemini mümkün olduğu kadar fazla kesime duyurmak ve kaos ortamı oluşturmak ister. Medya, bilinçsiz yayın yaptığı zaman buna hizmet etmiş oluyor. Bu konularda titiz olmaya devam edeceğiz. Yayıncılarla bunları görüşerek ülkenin menfaatine yayın yapmaları için istişarelerde bulunuyoruz."



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.