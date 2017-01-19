RTÜK Üyeleri Başkan Akyürek'i Ziyaret Etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşecek Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu için Konya'ya gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu için Konya'ya gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti. RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Konya'da üst kurul toplantısını yaparak Vuslat Sempozyumu'nu gerçekleştireceklerini belirterek katkıları nedeniyle Başkan Akyürek'e teşekkür etti. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek radyo ve televizyon bölümlerinde eğitim alan öğrencilere Türkiye'yi tanıtmak ve kültürler arası etkileşim sağlam için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yerlikaya, sempozyumda Konya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik yapısı ile ilgili sunumlar yapılacağını dile getirdi.
RTÜK olarak şikayet alan programlar ile ilgili çeşitli müeyyideler uyguladıklarını kaydeden Yerlikaya, yasın yasakları konusunda şunları söyledi: "Ülkemiz ve dünya farklı bir süreçten geçiyor. Terör olayları dünyanın her yerinde artıyor. Bu süreçte medyamızın çok dikkatli olması lazım. Terör gündem oluşturmak, eylemini mümkün olduğu kadar fazla kesime duyurmak ve kaos ortamı oluşturmak ister. Medya, bilinçsiz yayın yaptığı zaman buna hizmet etmiş oluyor. Bu konularda titiz olmaya devam edeceğiz. Yayıncılarla bunları diyalog içinde görüşerek ülkenin menfaatine yayın yapmaları için istişarelerde bulunuyoruz."
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, farklı siyasi partiler tarafından seçilen temsilcilerden oluşan RTÜK'ün ülke menfaatinde buluşan bir yapı olduğunu belirterek, tüm üyelere teşekkür etti. Başkan Akyürek, ziyaretin sonunda konuklarına ebru tablo hediye ederken; RTÜK Başkanı Yerlikaya da Başkan Akyürek'e çini tabak hediye etti.
Konya'da Vuslat Sempozyumu
İslam Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında planlanan, Gelecekle İletişim Çalıştayları kapsamında yapılan "Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu" bugün saat 15.00'da Selçuk Üniversitesi Malazgirt Konferans Salonu'nda başlayacak. 3 gün sürecek sempozyumda 57 bildiri sunulacak. - KONYA
RTÜK Üyeleri Başkan Akyürek'i Ziyaret Etti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşecek Uluslararası Konya’da Vuslat Sempozyumu için Konya’ya gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret etti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşecek Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu için Konya'ya gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti.