RTÜK'ten Yayın Yasağı Açıklaması
RTÜK, referanduma ilişkin yayın yasaklarının 14 Nisan 2017 Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren başlayıp, oy verme günü olan 16 Nisan 2017 Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar süreceğini açıkladı.
RTÜK, referandum a ilişkin yayın yasaklarının 14 Nisan 2017 Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren başlayıp, oy verme günü olan 16 Nisan 2017 Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar süreceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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