Royal Taj Mahal Hotel'e Mitsubishi Electric İmzası

Stone Group, Antalya Side'deki Royal Taj Mahal Hotel'in iklimlendirme sistemlerini Mitsubishi Electric'e emanet etti.



Yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Adam&Eve projesinin iklimlendirmesi için tercihini Mitsubishi Electric'ten yana kullanan Stone Group, 40 bin metrekare alan üzerine kurulu Royal Taj Mahal Hotel'de de Mitsubishi Electric'i tercih etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Stone Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Mitsubishi Electric'in Royal Taj Mahal Hotel'de hayata geçirdiği iklimlendirme projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Royal Taj Mahal Hotel'de Mitsubishi Electric'in VRF sistemlerini kullandık. Otel odalarında ince gizli tavan tipi (VMS) iç ünite cihazlarını tercih ederken, genel mekanlarda iki yöne ve dört yöne üflemeli kaset tipi, kompakt kaset tipi, orta statik basınçlı gizli tavan tipi ve duvar tipi klimalar kullandık. Çamaşırhane ve mutfak gibi taze hava ihtiyacı olan mahaller içinse yüzde yüz taze havalı gizli tavan tipi VRF iç ünite klimaları seçtik. Mitsubishi Electric'in YHA serisi dış ünitelerini kullandığımız otelimizin SPA bölümünde Heat Recovery dış üniteleri, güvenlik noktası ve amfi tiyatro gibi dış mekanlarda split ve Mr. Slim cihazları tercih ettik. Farklı cihazların yer aldığı tüm bu sistemi Mitsubishi Electric'in merkezi kumanda teknolojisi sayesinde tek merkezden kolaylıkla kontrol edebiliyoruz."



Taş, projelerinde kullandıkları klimalarda öncelikli olarak enerji tasarrufu ve sorunsuzluğa önem verdiklerinin altını çizerek, Mitsubishi Electric'in iklimlendirme çözümleriyle bu beklentilerini karşıladıklarını aktardı.



Ramazan Taş, "Enerji verimli ve çevreye dost Mitsubishi Electric klimalarla işletme maliyetlerimizde avantaj sağlıyoruz. Aynı zamanda şantiye sürecinde karşılaşılan sorunlara karşı sunulan hızlı ve akılcı çözümler sayesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmenin konforunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.