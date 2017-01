*19 Ocak'ta yayınlanacak Royal Opera House Gösterimi: The Nutcracker'ın sunumu ve ön sohbeti, eski İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Ayfer Zeren eşliğinde gerçekleştirilecektir.



Sezon boyunca Zorlu PSM'de sizlerle buluşacak Royal Opera House gösterimleri, tüm zamanların en başarılı balelerinden birine ev sahipliği yapıyor. The Nutcracker, Royal Opera House gösterimiyle 19 Ocak'ta sizlerle buluşacak!



Ernst Theodor Amadeus Hoffman'ın kısa hikayesi The Nutcracker and the Mouse King'in üzerine Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin bestelediği, koreografisi Marius Petipa ve Lev Ivanov tarafından hazırlanan bale, dünyanın en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olma özelliğine sahip. Tarihte ilk kez 18 Aralık 1892'de St. Petersburg'daki Mariinsky Theatre'da sahnelenen ve bu performansının ardından büyük sükse yapan Tchaikovsky'nin görkemli eseri, dünyanın pek çok farklı ülkesinde sahnelenmeye başladı. Fındıkkıran Balesi olarak dilimize çevrilen eser, bir dönem Amerikan tiyatrolarının bilet satış gelirinin yüzde 40'ını oluşturuyordu.



Zamanının çok ötesinde ve çığır açıcı bir bale gösterisi olarak tanımlanan The Nutcracker; Trepak, Waltz of the Flowers ve March and Dance of the Sugar Plum Fairy isimli besteleriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Tchaikovksy'nin Paris'te keşfettiği çelesta enstrümanıyla yaratılan melodiler, Sugar Plum Fairy karakteriyle özdeşleşti.



Dünyaca ünlü eserin Royal Opera House gösterimi, Peter Wright'ın klasik The Royal Ballet uyarlamasıyla hayata geçiyor. 19. yüzyılın Noel ruhunu sahneye yansıtan ve bir klasik haline gelen yapımda Julia Trevelyan Oman'ın tasarımları kullanılıyor.



