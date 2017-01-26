Royal Bank Üst Üste 9'uncu Yılda da Kâr Edemiyor





Geçtiğimiz yıl üst üste dokuzuncu yılda da yıllık bazda kar elde edemeyeceğini öngören İskoçya merkezli Royal Bank of Scotland (RBS) 3.92 milyar dolar provizyon ayıracağını açıkladı.



Royal Bank, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 finansal krizinden sonra toksik olarak adlandırılan riskli ve geri ödeme potansiyeli sorunlu mortgage ürünleri sattığı suçlamalarıyla ilgili bu ülkenin Adalet Bakanlığı ile uzlaşma görüşmelerine hazırlanıyor.



Banka geçtiğimiz Eylül ayında uzlaşmaya varmak için 1.1 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini, kusurlu kredilendirmelerden kaynaklı tqazminat ödemeleri için 5 milyar dolarlık fon ayırdığını açıklamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: İskoçya üste ABD Banka Royal üst 9uncu yılda edemiyor kar Bank Gepost: 26 januari 2017