Rothaus Kupası'nın Sahibi Fc Wiesloch

FC Wiesloch: 6 - ASC Neuenheim 2 : 4



Almanya'nın Heidelberg kentinde Baden Futbol Federasyonu'nun organizasyonluğunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Rothaus Kupası'nın bu yılki sahibi FC Wiesloch oldu.



Yaklaşık 82 takımın katıldığı Rothaus Kupası'nın Kreisliga'da oynayan FC Wiesloch takımı final maçında A Ligi'nde oynayan ASC Neuenheim 2 takımını normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonunda 6-4 yenerek bu yıl ikinci kez kupanın sahibi oldu.



İlk yarıda aradığı golü Burak Güner'le bulan FC Wiesloch takımı 1-0 öne geçti. Her iki takımın geliştirdiği ataklar sonuç vermeyince ilk yarı FC Wiesloch takımının 1-0 üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıda atak olan FC Wiesloch takımı oldu. Eline geçirdiği gol fırsatlarını değerlendiremeyen Wisloch takımı 82 dakikada kalecisi ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Maçın doksan dakikası 1-0 bitti hakem üç dakika uzatma verdi. Uzatmanın son dakikasında defans topu uzaklaştıramayınca ASC Neuenheim 2 takımı durumu eşitledi. 1-1 oldu ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı daha sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonunda gülen takım 6-4 skorla FC Wiesloch takımı oldu ve iki yıldır üst üste kupanın sahibi oldu.



Turnuva sonrasında Baden bölgesi Futbol Federasyonu yetkilileri, FC Wisloch idarecilerine 250 Euro'luk para ödülü, madalya ve kupayı verdi.



Antrenör Mehmet Öztürk maç sonunda yaptığı açıklamada, "27 yıl sonra üst üste iki defa bu kupayı kazanmanın hazzını yaşıyoruz. Bir antrenörün yaşayabileceği en güzel olay kupayı almaktır. Sezon başından beri çok çalıştık, hiç durmadık. Bu çalışmaların ürününü de hep kupayı aldık hem de sezon sonunda şampiyon olarak bir üst lige yükselmek bizi mutlu edecek" diye konuştu.



FC WİESLOCH takımı şu oyunculardan oluşuyor: "Giovanni, Emre, Marco, Burak, Ümit, Yavuz, Frorentin, Matteo, Sezer, Mario, Marcello. Sercan, Özcan, Ender, Canay, Furkan, Raihan, Musa, Granit, Alperen."