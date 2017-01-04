Rotaryenlerden Sağlığa Destek

Rotary kulüpleri, sağlık kurumlarına yönelik desteklerini sürdürüyor.



İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Batur, sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların eksiklerinin giderilmesine katkı yapmaya çalıştıklarını söyledi. Kulüp üyelerinin eşlerinin desteğiyle kermes düzenlediğini belirten Batur, elde ettikleri gelirin bir kısmıyla hasta taşıma lifti alarak Alsancak Devlet Hastanesi'ne bağışladıklarını, gelirin kalan kısmını ise kanser hastalarına psikolojik destek sağlayan SağKal Derneği (Sağlık Kalite Derneği) Umut Atölyesi'ne verdiklerini belirtti.



Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü'nün sağlık alanında örnek bir proje gerçekleştirdiğini söyledi. Rotary'nin 6 temel ilkesi olduğunu belirten Rodoplu, "Bu ilkelerimiz; barış ve anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, hastalıkları önleme ve tedavi, su ve hijyen, anne ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okuryazarlık, ekonomik ve toplumsal kalkınmadır" dedi. - BURSA