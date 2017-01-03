Rotamız Halep, Yükümüz İnsanlık" Tır'ları Yola Çıktı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Halep için 4 TIR dolusu yardım malzemesi dualar eşliğinde yola çıktı.



"Rotamız Halep, Yükümüz İnsanlık" sloganı Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasında yaklaşık 230 bin TL değerindeki yardım malzemesi toplandı.



Halep'teki ve tüm dünyadaki mazlum kardeşlerini unutmayan Şebinkarahisar halkına teşekkür eden Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, yaptığı konuşmasında, "Halep yakılıp yıkılırken, çocukların gözyaşlarıyla her gün bizim de yüreğimiz dağlandı. Hem komşumuz, hem de müslüman olarak Halep'te ve dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin yanında olmak bizim en büyük insani görevimiz. Kimileri demokrasiden, insan haklarından bahsetmeye, süslü cümleler kurmaya devam ederken masum çocuklar katlediliyor ve insanlar vatansız bırakılıyorken nedense kılını kıpırdatmadan izlemeye devam ediyorlar. Bizler bu zulümlere sessiz kalmamaya ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi masum coğrafyaların umudu ve ensar olmaya devam edeceğiz. Çünkü kardeşlik bedel ister" dedi.



Yardım malzemeleriyle miktarıyla ilgili de konuşan Yılancı,"Bin 400 çuval un, 100 koli temizlik malzemesi, 410 koli kuru gıda ve 400 adet battaniye, 500 koli kışlık kıyafet, 40 koli ayakkabı ve 20 koli oyuncak toplandı. 4 adet yardım TIR'ındaki malzemesinin toplam değerinin 230 bin TL değerindedir" ifadelerini kullandı.



Şebinkarahisar ilçe meydanın İlçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından yapılan duanın ardından TIR'lar Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı. TIR'ları uğurlamak için İlçe İlçeye yeni atanan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz da katıldı. - GİRESUN