KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 15 maçta 7 galibiyet, 8 mağlubiyetle Play off hattının dışında kalan Rota Koleji, sezon başında Yeşilyurt'tan transfer ettiği Ukraynalı pasör çaprazı Mariia Patsiurkevch ile yollarını ayırdı.
Beklenen performansı sergileyemeyen Ukraynalı oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Patsiurkevch'in yerine yeni yabancı oyuncu transferinin yapılmayacağı belirten Rota Koleji Voleybol Şube Müdürü İsmail Yavuz, "Yeni oyuncu transfer etmeden gençlere daha fazla şans vererek mücadelemize devam etme kararı aldık" dedi.
- İzmir
Rota Koleji'nde Patsiurkevch ile Yollar Ayrıldı
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda kalan Rota Koleji, sezon başında Yeşilyurt'tan transfer ettiği Ukraynalı pasör çaprazı Mariia Patsiurkevch ile yollarını ayırdı.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 15 maçta 7 galibiyet, 8 mağlubiyetle Play off hattının dışında kalan Rota Koleji, sezon başında Yeşilyurt'tan transfer ettiği Ukraynalı pasör çaprazı Mariia Patsiurkevch ile yollarını ayırdı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads