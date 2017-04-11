Rot kolu kopan prefabrik ev yüklü tır şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Şarampole yuvarlanan prefabrik ev yüklü tıra kamyon girdi

Kaza nedeniyle TEM otoyolu trafiğe kapatıldı



KOCAELİ - Kocaeli Tem Otoyolu mevkiinde rot kolu kolu koparak şarampole devrilen prefabrik ev yüklü Tır'a aynı istikamete gitmekte olan kamyonet girdi. Kazada Tır sürücüsü ve yeğeni yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli TEM otoyolundan Ankara istikametine gitmekte olan Hasan K. idaresindeki 60 EH 781 plakalı 2 adet prefabrik ev yüklü TIR, İzmit Alikahya mevkisinde rot kolunun kopması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan prefabrik evlerden biri yola düşerken, bariyerlere çarpan TIR üzerindeki diğer prefabrik ev şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından aynı istikamete gitmekte olan Ali S. idaresindeki 03 SM 848 plakalı kamyonet ise duramayarak yola düşen prefabrik evin içine girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tır sürücü Hasan Kurt'a ayakta müdahale ederken, yaralanan Serkan Samur'u ise Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

"Kaza nedeniyle TEM otoyolu trafiğe kapatıldı"

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde yol trafiğe kapatılırken TEM'deki trafik Kandıra turnikelerden D-605 karayoluna verildi. Prefabrik evin içine giren kamyonet dışarı çıkartıldıktan sonra prefabrik ev olay yerine gelen çekiciyle yol kenarına çekildi. Yolun bir bölümünün açılmasının arından TEM otoyolunun Ankara istikametindeki trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.