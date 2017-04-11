Rosneft Batı Sibirya'da Yeni Petrol Sahaları Satın Aldı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in, ülkenin bir başka petrol şirketi Kondaneft'e ait Batı Sibirya'da bulunan petrol sahalarını satın aldığı bildirildi.



Rosneft'ten yapılan açıklamada, Kondaneft'e ait Batı Sibirya'da yer alan petrol sahalarının 700 milyon dolara satın alındığı belirtildi.



Söz konusu sahaların, yaklaşık 157 milyon tonluk petrol rezervine sahip olduğu ifade edilen açıklamada, sahaların hızla üretime alınarak Rosneft'in toplam üretimine katkı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.



Geçen yıl 210 milyon ton petrol üreten Rosneft, Rusya'nın toplam petrol üretiminde yaklaşık yüzde 40'lık paya sahip.



Rosneft, geçen yıl da ülkenin önde gelen petrol şirketlerinden Bashneft'in Rus hükümetine ait yüzde 50,08'lik kontrol hissesini 329,7 milyar ruble (5,2 milyar dolar) karşılığında satın almıştı.