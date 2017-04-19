RoofTop Caz Konserleri, Izaka mekanında sizlerle buluşuyor.



19 Nisan, 24 Mayıs Çarşamba Güvenç DAĞÜSTÜN & FRIENDS



Yurt içi ve yurt dışı eğitimini Opera Sanatçılığı üzerine tamamlayan sanatçı, pek çok opera ve müzikal de yer aldı. Müzik tutkusunu uzun yıllardır caz müzik yorumları ile sürdüren sanatçı kendine has uslubu ile oldukça beğeni kazandı. Sanatçı RoofTop Jazz performanslarının lokomatif sanatçısı olarak müzik ve sinema dünyasından sürpriz isimleri de sahnesinde ağırlayarak bizlerle olacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Izaka



Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi No: 8



Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00



Kategori : RoofTop Jazz - Güvenç Dağüstün & Friends



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır