RoofTop Caz Konserleri, Izaka mekanında sizlerle buluşuyor.



Ediz Hafızoğlu "NAZDRAVE" Feat Ülkü Aybala SunatBugüne kadar başta caz olmak üzere, rock'n roll'dan metal müziğe, deneysel müziklerden Balkan müziğine kadar pek çok tarzda çok sayıda müzisyene eşlik eden Ediz Hafızoğlu, bu defa kendi şarkılarıyla oluşturduğu NAZDRAVE projesi ve vokalde usta yorumcu Ülkü Aybala Sunat ile RoofTop Jazz sahnesinde bizlerle olacaklar.



Ediz Hafızoğlu –Davul, Ülkü Aybala Sunat - Vokal konuk, Çağlayan Yıldız - Bas



Cem Tuncer – Gitar, Barış Doğukan Yazıcı – Trompet, Bulut Gülen - Trombon



Engin Recepoğulları – Saksafon



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Izaka



Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi No: 8



Başlangıç Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 45: 00



Kategori : RoofTop Jazz - Ediz Hafızoğlu NAZDRAVE Feat Ülkü Aybala Sunat



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır