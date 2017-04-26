Rooftop Jazz - Ediz Hafızoğlu Nazdrave Feat Ülkü Aybala Sunat

RoofTop Caz Konserleri, Izaka mekanında sizlerle buluşuyor.

Rooftop Jazz - Ediz Hafızoğlu Nazdrave Feat Ülkü Aybala Sunat

RoofTop Caz Konserleri, Izaka mekanında sizlerle buluşuyor.

Ediz Hafızoğlu "NAZDRAVE" Feat Ülkü Aybala SunatBugüne kadar başta caz olmak üzere, rock'n roll'dan metal müziğe, deneysel müziklerden Balkan müziğine kadar pek çok tarzda çok sayıda müzisyene eşlik eden Ediz Hafızoğlu, bu defa kendi şarkılarıyla oluşturduğu NAZDRAVE projesi ve vokalde usta yorumcu Ülkü Aybala Sunat ile RoofTop Jazz sahnesinde bizlerle olacaklar.

Ediz Hafızoğlu –Davul, Ülkü Aybala Sunat - Vokal konuk, Çağlayan Yıldız - Bas

Cem Tuncer – Gitar, Barış Doğukan Yazıcı – Trompet, Bulut Gülen - Trombon

Engin Recepoğulları – Saksafon

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Izaka

Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi No: 8

Başlangıç Saati : 26.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 45: 00

Kategori : RoofTop Jazz - Ediz Hafızoğlu NAZDRAVE Feat Ülkü Aybala Sunat

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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