Rönesans Gayrimenkul Yatırım 2017'de de Verimliliğe Odaklanıyor

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Hasan Şimşek, gereksiz büyüklükte AVM'ler yapmadıklarını belirterek, "Perakendeciler de bu noktada bizi destekliyor. Eskiden her perakendeci büyük mağazalarda yer almak isterdi. Şimdi ise uygun büyüklükte olmasını yeterli görüyor. Verimlilik ve optimizasyon dediğimiz konu bu." değerlendirmesinde bulundu.



Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 7 farklı ilde hayata geçirdiği 8 alışveriş merkezinde 1150'den fazla perakendeciye ev sahipliği yapan Rönesans Gayrimenkul Yatırım Türkiye'de perakende sektörüyle AVM yatırımcılarının beraber hareket ettiği sürece birbirini büyüteceğine inanıyor.



2001 yılında faaliyetlerine başlayan ve ilk AVM yatırımını Ankara'da gerçekleştiren, çoğunluğunun Anadolu illerinde bulunduğu, yılda 95 milyon ziyaretçiyi ağırlayan 8 alışveriş merkezine sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, perakende sektöründe yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmayarak alışveriş merkezlerindeki 1150 perakendeci için başta döviz kurunu sabitlemek olmak üzere bünyesindeki varlık ve işletme yönetimi ekipleriyle perakendecilerin verimliliğini artırmaya çalışıyor.



Varlık yönetimi ekibiyle perakendecilere destek



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Şimşek, Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesinde varlık yönetimi yapan bir ekibin olduğunu belirterek, "Bu ekip AVM'leri sağlıklı ve zinde tutmak için ciroları takip etmek, giriş sayıları, bir önceki senenin cirosu ve dönemsel hareketler gibi kalemleri de takip etmekle görevli. Örneğin bir AVM'mizde birçok marka cirosunu artırırken bazı markaların artıramadığı noktada varlık yönetimi ekibi devreye girerek konunun detaylarını inceliyor. Perakendeci ile yapılan görüşme sonucunda gelirlerin artırılması için çeşitli çözümler üretiliyor. Çözüm olarak ekibimiz perakendeciyle optimizasyon kararı alıp iyileştirmelere gidiyor bazen daha büyük bazen daha küçük bir mağazaya geçmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Gelecek dönemin verimlilik ve optimizasyon dönemi olacağını aktaran Şimşek, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım olarak gereksiz büyüklükte AVM'ler yapmıyoruz. Perakendeciler de bu noktada bizi destekliyor. Eskiden her perakendeci büyük mağazalarda yer almak isterdi. Şimdi ise uygun büyüklükte olmasını yeterli görüyor. Verimlilik ve optimizasyon dediğimiz konu bu." değerlendirmesinde bulundu.



"Sektör olgunluk aşamasına geçti"



Şimşek, her markanın kendi doğru metrekaresini bilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sektörün öğrenme döneminin bittiğini artık olgunluk aşamasına geçtiğini vurguladı.



Entegre iş anlayışını benimsediklerini belirten Şimşek, "Kapsamlı araştırmalara dayalı süreçlerin yatırım kararının verilmesinden proje geliştirme aşamasına, kiralama sürecinden işletme ve varlık yönetimine kadar tüm süreçleri Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesindeki ekiplerle yürütüyoruz. 15 yıldır AVM sektörünün içerisindeyiz. Bu süreçte oluşan bilgi ve deneyim birikimini perakendecilerimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Şimşek, perakende sektörünü yakından takip ederek perakendecinin istek ve taleplerine önem verdiklerini aktararak, bunun en yakın örneğini Gaziemir'de bulunan İzmir Optimum'da yaşadıklarını, perakendecilerin talepleri doğrultusunda İzmir Optimum için genişleme projesini geliştirdiklerini, 58 bin metrekare kiralanabilir alana ek olarak 28 bin metrekare daha ekleyerek projeyi 86 bin metrekare büyüklüğe kavuşturduklarını anlattı.



Optimum genişleme projesi mart sonu tamamlanacak



Şimşek, "Mart 2017 sonunda tamamlanacak olan İzmir'in en büyük alışveriş merkezi Optimum genişleme projesiyle H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear Vakko, GUESS, Kiko Milano, MAC ve Hayal Kahvesi gibi markalar da burada yer alacak. Yıllık ziyaretçi sayısının 12 milyondan 16 milyona çıkacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İzmir Optimum'un genişleme projesiyle birlikte açık alanlarda çocuklar için özel hazırlanmış toplam 3 bin metrekare büyüklüğünde oyun alanı da hayata geçirilecek. Danimarka'da üretilen özel oyuncaklar çocukların zeka ve el becerilerinin gelişmesine yardımcı olacağı gibi sosyal yönlerini de geliştirecek. Aynı zamanda otizmli çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyuncaklar olacak. Onların da sosyalleşmesi ve gelişmesine katkı sağlayacak. Avrupa standartlarına uygun üretilen oyun alanında çocukların zarar görmesini engelleyecek şekilde renkli özel kaplamalar yapılacak. Ayrıca çocuklar çimende ve kumda da oynayabilecek. Ebeveynler için ise çocuklarını izleyebilecekleri kafe ve oturma alanları olacak.



Kadın istihdamı



Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın 3 büyük il ile beraber Samsun, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adana'da bulunan toplam 8 alışveriş merkezinde 95 milyon ziyaretçi ağırlanıyor, yaklaşık 13 bin kişi istihdam ediliyor.



Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın gelecek yıllarda açacağı AVM'lerle birlikte istihdam sayısının 3 yıl içinde 20 bine çıkaracağı öngörülüyor. Kadın çalışan oranı 8 AVM'de ortalama yüzde 42'ye erişti. Kahramanmaraş Piazza'da yüzde 40, Şanlıurfa Piazza'da ise yüzde 32 kadın çalışan istihdam ediliyor.