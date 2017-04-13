Ronaldo Tarih Yazdı: Real Madrid Kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, sahasında Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Allianz Arena'da oynanan mücadelede ilk gol Alman ekibinden geldi. 25. dakikada Vidal takımını 1-0 öne geçirirken, 45. dakikada aynı oyuncu penaltı atışından yararlanamayınca ilk yarı Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Real oyuna ağırlığını koyarken, 47 ve 77. dakikalarda sahneye çıkan Ronaldo attığı iki golle geceye damga vurdu. Karşılaşma Real Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Portekizli oyuncu, attığı iki golle Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan tarihteki ilk isim olarak da ulaşılması zor bir rekora imza attı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan'da Madrid'de oynanacak.



(İHA)