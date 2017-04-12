Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 100 Gole Ulaşan İlk Oyuncu Oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Alman temsilcisi Bayern Münih'e konuk oldu.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, takımı 1-0 yenikken sahneye çıktı ve attığı iki golle Real Madrid'i öne geçirdi. Ronaldo attığı bu iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 100'e yükseltti ve turnuvada 100 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Ronaldo'nun arkasında 94 golle Messi ve 71 golle emekli olan Raul var.