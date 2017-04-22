Ronaldo Lewandowski'yi İstiyor!
Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'yi Real Madrid'de görmek istiyor.
Ronaldo, Real Madrid'e hedef gösterdi ve arkasına yaslandı... Bundan sonra top Real yönetiminde!
AS Gazetesi'nin haberine göre Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski'yi Real Madrid'de görmek istiyor. Kulübüyle Haziran 2021'e kadar kontratı bulunan Lewandowski, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 28 maçta 26 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında Real Madrid'e elenen Bayern Münih'te Robert Lewandowski, Bernabeu'da oynanan maçta Real Madrid'e penaltıdan 1 gol kaydetmişti.
(goal.com)
Kaynak: Sporvadisi.com
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