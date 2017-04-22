Ronaldo ile Messi'nin Öpüştüğü Grafiti, Fotoğrafçıların Akınına Uğradı

Barselona sokaklarında şu günlerde dikkat çeken bir grafiti var.

Söz konusu resim Katalunya Bölgesi'nin "Aşıklar Günü" sayılan "Diada de Sain Jordi" etkinlikleri sırasında TV Boy lakaplı bir sokak ressamı tarafından çizildi. Barselona'nın ünlü Paseo de Gracia caddesiyle Plaça Katalunya meydanı arasında bir bilboard'a asıldı.

MESSI VE RONALDO ÖPÜŞÜYOR

Ressam "Kör aşk" adını verdiği eserinde toplam 9 kez Altın Top ödülü kazanmış iki yıldız, Arjantinli Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki rekabeti ölümsüzleştirmek istediğini açıkladı. İki yıldızı neden dudaktan öpüştürdüğü sorusuna ise 'El Clasico öncesi yaşanan duygusallık çerçevesinde rekabeti simgeleştirmek için bunu yaptığını belirtti.

MESSI'NİN ELİNDE KIRMIZI GÜL VAR

Sarılıp öpüşürken Messi'nin elindeki kırmızı gül dikkat çekti. İlgiyle izlenen eser selfie'cilerin akınına uğruyor.

Real Madrid ile Barcelona, 23 Nisan Pazar günü saat 21.45'te Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.