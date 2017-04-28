Alman Gazetesi Ronaldo Hakkındaki Tecavüz İddialarının Kanıtlarını Yayınladı

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun tecavüze uğrayan kadına yapılacak ödemenin tutarını belirlemek için avukatı Osorio de Castro ile yaptığı yazışmanın bazı bölümlerini yayınlayan Alman gazetesi Der Spiegel, mağdur tarafın ilk olarak 660 bin Euro talep ettiğini ancak tarafların 260 bin Euro'ya anlaştığını, Ronaldo'nun arabulucuya ve avukata da ödeme yaptığını aktardı.

TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KADIN 20 YAŞINDA

Alman Der Spiegel, iki hafta önce yayınladığı habere göre, olay 2009'da, Portekizli oyuncunun tatil yaptığı Las Vegas'ta yaşandı. Ronaldo'nun tecavüz ettiği iddia edilen kadın 20 yaşındaydı.

375 BİN DOLAR VERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Sputnik'in haberine göre gazeteye konuşan bir kaynak, Ronaldo'nun ceza almaması için avukatların, ismi açıklanmayan kadına dava açmaması karşılığında 375 bin Dolar verdiğini iddia etmişti.

İşte Der Spiegel'in yayınladığı o kanıtlar:

