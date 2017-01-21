Ronaldo da Çin Yolcusu!

Çinliler'le bağlantıya geçen Perez, 2009'da 80 milyon Pound'a aldığı CR7'nin parasını bu sayede kasaya geri koymayı hedefliyor.

İspanya'nın önemli spor dergileri arasında yer alan Don Balon, Real Madrid'in, Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak gelecek planını yazdı. Haberde, Real'le sözleşmesi 2021'de bitecek olan Ronaldo'nun, 2 sene sonra Çin'e satılacağı belirtildi.

2009 yılında CR7'yi, 80 milyon Pound (375.832.000 TL) karşılığında İngiliz temsilcisi Manchester United'dan alan İspanyol ekibinde Başkan Florentino Perez'in, hemen hemen aynı paraya Portekizli yıldızı satıp, kulübe gelir getirmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Şu an 31 yaşında olan tecrübeli yıldıza Uzak Doğu'dan en iyi parayı verecek kulüp bulmak adına harekete geçen Perez'in, bu konuda da yakında Ronaldo'nun menaceri Jorge Mendes'le de bir görüşme yapacağı öğrenildi.

LİDERLİK BALE'YE GEÇECEK!

Şu an Los Galacticos'tan haftalık 365 bin Pound (1.714.733 TL) kazanan süperstarın yerini ise Juventus'tan Paulo Dybala ile doldurmayı planlayan Real'in, takımın lider rolünü ise tam anlamıyla Gareth Bale'ye vereceği bildirildi. Hatırlanacağı gibi Ronaldo'nun menaceri Mendes, Çin'den bir kulübün oyuncusuna yıllık 100 milyon Pound (469.790.000 TL) teklif ettiğini ama Real'in, Portekizli golcüyü bırakmadığını iddia etmişti.

Kaynak: Fanatik



