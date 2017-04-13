Ronaldo Bayern'i Devirdi
Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda Ronaldo'nun golleriyle mağlup etti ve tur için büyük bir avantaj yakaladı.
Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda Ronaldo'nun golleriyle mağlup etti ve tur için büyük bir avantaj yakaladı.
Kaynak: Dunya.com
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