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Ronaldo Bayern'i Devirdi
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Ronaldo Bayern'i Devirdi

Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda Ronaldo'nun golleriyle mağlup etti ve tur için büyük bir avantaj yakaladı.

Ronaldo Bayern'i Devirdi

Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda Ronaldo'nun golleriyle mağlup etti ve tur için büyük bir avantaj yakaladı.

Kaynak: Dunya.com

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