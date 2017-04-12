Ronaldo Attı, Real Kazandı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo attı. Allianz Arena'da taraftar desteğini arkasına alan Bayern Münih, rövanş maçı için istediği sonucu alamadı. Polonyalı santrafor Robert Lewandowski'nin yokluğunda maça çıkan Bayern Münih, öne geçmeyi başarsa da maçı mağlup kapattı.
25. dakikada Thiago Alcantara'nın kullandığı köşe vuruşunda takımını öne geçiren Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 45. dakikada ise penaltı kullanmak için topun başına geçti. Carvajal'in eline çarptığı gerekçesi ile kazanılan penaltıyı yıldız oyuncu farklı şekilde auta gönderdi.
İkinci yarıda işler Real Madrid'in istediği şekilde ilerledi. 47. dakikada Carvajal'in sağdan ortasına penaltı noktasından vuran Ronaldo, skora dengeyi getirdi. 58. Dakikada ilk sarı kartını görenn İspanyol stoper Javi Martinez, 61. Dakikada Ronaldo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı. Real Madrid'in galibiyet golü 77. dakikada geldi. Asensio'nun ceza sahası dışından yaptığı ortaya yine penaltı noktasından düzgün bir vuruş yaptı ve galibiyet golünü attı: 1-2
Karşılaşmada rövanş mücadelesi 18 Nisan Salı günü Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanacak.