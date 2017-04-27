Ronaldo, Antrenmanda Yaptığı Rabona Vuruşuyla Kendine Hayran Bıraktı
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Ronaldo, tek pas antrenmanında yaptığı artistik hareketten sonra Marcelo ile ortaya geçmemek için sözlü tartışmaya girdi.
İspanyol devi Real Madrid, Valencia maçının hazırlıklarına son yapılan antrenmanla devam etti.
Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, top kapma çalışması yapılırken yaptığı artistik hareket sonrası sosyal medyayı salladı.
Ronaldo artistik hareketi tek dokunuşta yapmadığı için ceza olarak ortaya geçti.
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