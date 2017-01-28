Ronaldo, Annesinin Tavsiyesiyle Georgina Rodriguez ile Evlenecek

Portekiz medyası, Real Madrid'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo'nun annesinin teşvikiyle evlenme kararı aldığını iddia etti.

RODRİGUEZ İLE DÜNYA EVİNE GİRECEK

Portekiz milli takımının 31 yaşındaki oyuncusu Ronaldo'nun 2018'in yazında kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile dünya evine gireceği belirtilirken; düğünün Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 Dünya Futbol Şampiyonası öncesi mi sonrası mı düzenleneceği konusunda ise bir açıklamada bulunulmadı.

ANNESİ İSTEDİ

Evlenmeyi Ronaldo'ya annesi Dolores Aveiro'nun tavsiye ettiği bildirilen haberde, Gucci mağazasında kasiyer ve satış personeli olarak çalışan Rodriguez ile görüşen yıldız futbolcunun bu seçiminin annesi tarafından onaylandığı kaydedildi. Portekiz medyası, Cristiano'nun Rodriguez'den birkaç çocuk istediğinin altını çizdi.

PERUK TAKMIŞTI

Yeni sevgilisi Georgina Rodriguez'le birlikte rahatça gezebilmek için bir peruk, büyük güneş gözlükleri ve beyzbol şapkası takan yıldız oyuncu yine de bazı hayranlarının kendisini tanımasına engel olamadı.







