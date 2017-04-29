Ronaldinho Yaptığı Asist İle Yine Adından Söz Ettirdi

Barcelona ve Real Madrid'in efsaneleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta karşılaştı. Ronaldinho'nun önderliğindeki Barcelona, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Maça damgasını vuran olay ise Ronaldinho'nun 30 metreden topa bakmayarak yaptığı asist oldu.

RONALDİNHO HER ZAMANKİ GİBİ

Ronaldinho formundan hiçbir şey kaybetmediğini dün gece yaptığı asist ile gösterdi. Maçın 7. dakikasında eski takım arkadaşı Giuly'e 30 metreden al da at dercesine müthiş bir asist yaptı. Ronaldinho 3 asist yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu.

MAÇTA BİR ÇOK EFSANE SAHADAYDI

Barcelona'da Abidal, Edmilson, Zambrotta, Popescu, Mendieta ve Davids gibi birçok efsane isim maça çıktı. Real Madrid tarafında ise Roberto Carlos, Nicolas Anelka, Savio ve Karembeu dikkat çeken isimlerdi.

SÜPER LİG'DEN DE OYUNCULAR VAR

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Anelka, Roberto Carlos, Popescu ve Simao da sahaya çıkan futbolcular arasındaydı.

Barcelona'nın golleri Giuly(2) ve Simao'dan geldi. Real Madrid'in sayılarını ise Fernando Fernandez ve Javi Guerrero kaydetti.