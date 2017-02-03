Ronaldinho Instagram Hesabından Video Paylaştı: İstanbul'a Geliyorum

Son olarak ülkesinin Fluminense takımında forma giyen 36 yaşındaki Ronaldinho, sosyal medya hesabından İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Instagram hesabından kısa bir video yayınlayan Brezilyalı futbolcu İstanbul'daki dostlarım, cumartesi orada olacağız. Görüşürüz" ifadelerini kullandı. Ronaldinho'nun İstanbul'a gelme sebebine dair herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

2015'TEN SONRA OYNAMADI

Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2003-2008'de Barcelona'da forma giymişti. Brezilyalı yıldız, son olarak ülkesinin Fluminense takımından 2015'te ayrılmış ve sonraki süreçte yeşil sahalardan uzak kalmıştı.