Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi - Sahne Alt.ı

Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi, 18 Şubat'ta meraklılarıyla buluşuyor.

Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi - Sahne Alt.ı

Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi, 18 Şubat'ta meraklılarıyla buluşuyor.

Romeo ve Juliet dünyanın en meşhur aşıklarıdır ve yeryüzünde "aşk" denince onların hikayesi akla gelir tıpkı Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre gibi...

Onlar öldükten sonra hikayeleri başkaları tarafından anlatılır, oynanır, yazılır çizilir. Yerin altında tüm bunlara kulak misafiri olan Romeo ve Juliet'in bir gün sabrı taşar ve kendi hikayelerini yani 'Romeo ve Juliet'i yerin üstünde en iyi kendilerinin anlatabilecekleri inancıyla tiyatro sahnesine çıkarlar. Kanlı canlı (!) ve biraz da tozludurlar. İzleyenlerle aşk hikayelerinin en özel anını paylaşmayı seçerler: "Balkon"u.O gece balkonda yaşananları en ince ayrıntısına kadar tüm gerçekliğiyle bir onlar anlarabilir.

Romeo'yu düşmanının şölenine götüren o korkusuz aşk...

Juliet'in dansının bitmesini bekleyen o adam...

Tahir olmak da ayıp değil

Zühre olmak daAşkından dağları delmek de hatta sevda yüzünden ölmek de

Ölmek uyumak sadece

Olmamak... işte esas mesele.

Yazan: Bora Pak

Yöneten : Hakan Atalay

Oynayanlar: Ayfer Tokatlı, Bora Pak

Kostüm Tasarım: Ayşenur Arslanoğlu

Işık Tasarım: Mustafa Karakoyun

Afiş: Ufuk Yılmaz

Fotoğraflar: Şehmuz Özek

* William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunundan hareketle yazılmıştır. Özdemir Nutku çevirisinden yararlanılmıştır.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

William Shakespeare, Ferhat İle Şirin, Romeo Ve Juliet, Özdemir Nutku, Hakan Atalay, Shakespeare, 18 Şubat, Tiyatro