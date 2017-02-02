Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi, 18 Şubat'ta meraklılarıyla buluşuyor.
Romeo ve Juliet dünyanın en meşhur aşıklarıdır ve yeryüzünde "aşk" denince onların hikayesi akla gelir tıpkı Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre gibi...
Onlar öldükten sonra hikayeleri başkaları tarafından anlatılır, oynanır, yazılır çizilir. Yerin altında tüm bunlara kulak misafiri olan Romeo ve Juliet'in bir gün sabrı taşar ve kendi hikayelerini yani 'Romeo ve Juliet'i yerin üstünde en iyi kendilerinin anlatabilecekleri inancıyla tiyatro sahnesine çıkarlar. Kanlı canlı (!) ve biraz da tozludurlar. İzleyenlerle aşk hikayelerinin en özel anını paylaşmayı seçerler: "Balkon"u.O gece balkonda yaşananları en ince ayrıntısına kadar tüm gerçekliğiyle bir onlar anlarabilir.
Romeo'yu düşmanının şölenine götüren o korkusuz aşk...
Juliet'in dansının bitmesini bekleyen o adam...
Tahir olmak da ayıp değil
Zühre olmak daAşkından dağları delmek de hatta sevda yüzünden ölmek de
Ölmek uyumak sadece
Olmamak... işte esas mesele.
Yazan: Bora Pak
Yöneten : Hakan Atalay
Oynayanlar: Ayfer Tokatlı, Bora Pak
Kostüm Tasarım: Ayşenur Arslanoğlu
Işık Tasarım: Mustafa Karakoyun
Afiş: Ufuk Yılmaz
Fotoğraflar: Şehmuz Özek
* William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunundan hareketle yazılmıştır. Özdemir Nutku çevirisinden yararlanılmıştır.
Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi - Sahne Alt.ı
Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi, 18 Şubat'ta meraklılarıyla buluşuyor.
Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi, 18 Şubat'ta meraklılarıyla buluşuyor.