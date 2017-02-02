Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi - Sahne Alt.ı

Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi, 18 Şubat'ta meraklılarıyla buluşuyor.



Romeo ve Juliet dünyanın en meşhur aşıklarıdır ve yeryüzünde "aşk" denince onların hikayesi akla gelir tıpkı Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre gibi...



Onlar öldükten sonra hikayeleri başkaları tarafından anlatılır, oynanır, yazılır çizilir. Yerin altında tüm bunlara kulak misafiri olan Romeo ve Juliet'in bir gün sabrı taşar ve kendi hikayelerini yani 'Romeo ve Juliet'i yerin üstünde en iyi kendilerinin anlatabilecekleri inancıyla tiyatro sahnesine çıkarlar. Kanlı canlı (!) ve biraz da tozludurlar. İzleyenlerle aşk hikayelerinin en özel anını paylaşmayı seçerler: "Balkon"u.O gece balkonda yaşananları en ince ayrıntısına kadar tüm gerçekliğiyle bir onlar anlarabilir.



Romeo'yu düşmanının şölenine götüren o korkusuz aşk...



Juliet'in dansının bitmesini bekleyen o adam...



Tahir olmak da ayıp değil



Zühre olmak daAşkından dağları delmek de hatta sevda yüzünden ölmek de



Ölmek uyumak sadece



Olmamak... işte esas mesele.



Yazan: Bora Pak



Yöneten : Hakan Atalay



Oynayanlar: Ayfer Tokatlı, Bora Pak



Kostüm Tasarım: Ayşenur Arslanoğlu



Işık Tasarım: Mustafa Karakoyun



Afiş: Ufuk Yılmaz



Fotoğraflar: Şehmuz Özek



* William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunundan hareketle yazılmıştır. Özdemir Nutku çevirisinden yararlanılmıştır.