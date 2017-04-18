Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi

Hakan Atalay'ın yönettiği "Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi" oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi

Hakan Atalay'ın yönettiği "Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi" oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Romeo ve Juliet dünyanın en meşhur aşıklarıdır ve yeryüzünde "aşk" denince onların hikayesi akla gelir tıpkı Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre gibi. Onlar öldükten sonra hikayeleri başkaları tarafından anlatılır, oynanır, yazılır çizilir. Yerin altında tüm bunlara kulak misafiri olan Romeo ve Juliet'in bir gün sabrı taşar ve kendi hikayelerini yani 'Romeo ve Juliet'i yerin üstünde en iyi kendilerinin anlatabilecekleri inancıyla tiyatro sahnesine çıkarlar. Kanlı canlı (!) ve biraz da tozludurlar. İzleyenlerle aşk hikayelerinin en özel anını paylaşmayı seçerler: "Balkon"u.

O gece balkonda yaşananları en ince ayrıntısına kadar tüm gerçekliğiyle bir onlar anlatabilir. 

Romeo'yu düşmanının şölenine götüren o korkusuz aşk... Juliet'in dansının bitmesini bekleyen o adam... 

"Tahir olmak da ayıp değil 

Zühre olmak da 

Aşkından dağları delmek de hatta sevda yüzünden ölmek de 

Ölmek uyumak sadece 

Olmamak... İşte esas mesele. "

Yazan: Bora Pak 

Yöneten: Hakan Atalay 

Oynayanlar: Ayfer Tokatlı, Bora Pak 

Kostüm Tasarım: Ayşenur Arslanoğlu 

Işık Tasarım: Mustafa Karakoyun 

Asistan: Cemal Çelik 

Broşür ve Tanıtım Filmi: Ufuk Yılmaz 

Afiş ve Fotoğraflar: Şehmus Özek 

Süre: 60dk / Tek Perde 

William Shakespeare'in 'Romeo ve Juliet' oyunundan hareketle yazılmıştır. Özdemir Nutku çevirisinden yararlanılmıştır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Entropi Sahne

Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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