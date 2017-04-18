Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi
Hakan Atalay'ın yönettiği "Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi" oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Hakan Atalay'ın yönettiği "Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi" oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Romeo ve Juliet dünyanın en meşhur aşıklarıdır ve yeryüzünde "aşk" denince onların hikayesi akla gelir tıpkı Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre gibi. Onlar öldükten sonra hikayeleri başkaları tarafından anlatılır, oynanır, yazılır çizilir. Yerin altında tüm bunlara kulak misafiri olan Romeo ve Juliet'in bir gün sabrı taşar ve kendi hikayelerini yani 'Romeo ve Juliet'i yerin üstünde en iyi kendilerinin anlatabilecekleri inancıyla tiyatro sahnesine çıkarlar. Kanlı canlı (!) ve biraz da tozludurlar. İzleyenlerle aşk hikayelerinin en özel anını paylaşmayı seçerler: "Balkon"u.
O gece balkonda yaşananları en ince ayrıntısına kadar tüm gerçekliğiyle bir onlar anlatabilir.
Romeo'yu düşmanının şölenine götüren o korkusuz aşk... Juliet'in dansının bitmesini bekleyen o adam...
"Tahir olmak da ayıp değil
Zühre olmak da
Aşkından dağları delmek de hatta sevda yüzünden ölmek de
Ölmek uyumak sadece
Olmamak... İşte esas mesele. "
Yazan: Bora Pak
Yöneten: Hakan Atalay
Oynayanlar: Ayfer Tokatlı, Bora Pak
Kostüm Tasarım: Ayşenur Arslanoğlu
Işık Tasarım: Mustafa Karakoyun
Asistan: Cemal Çelik
Broşür ve Tanıtım Filmi: Ufuk Yılmaz
Afiş ve Fotoğraflar: Şehmus Özek
Süre: 60dk / Tek Perde
William Shakespeare'in 'Romeo ve Juliet' oyunundan hareketle yazılmıştır. Özdemir Nutku çevirisinden yararlanılmıştır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Entropi Sahne
Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır