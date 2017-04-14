Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi

Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi, nisan ayında Tatavla Sahne'de.

Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi

Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi, nisan ayında Tatavla Sahne'de...

Romeo ve Juliet dünyanın en meşhur aşıklarıdır ve yeryüzünde "aşk" denince onların hikayesi akla gelir tıpkı Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre gibi. Onlar öldükten sonra hikayeleri başkaları tarafından anlatılır, oynanır, yazılır çizilir. Yerin altında tüm bunlara kulak misafiri olan Romeo ve Juliet'in bir gün sabrı taşar ve kendi hikayelerini yani 'Romeo ve Juliet'i yerin üstünde en iyi kendilerinin anlatabilecekleri inancıyla tiyatro sahnesine çıkarlar. Kanlı canlı (!) ve biraz da tozludurlar. İzleyenlerle aşk hikayelerinin en özel anını paylaşmayı seçerler: "Balkon"u. O gece balkonda yaşananları en ince ayrıntısına kadar tüm gerçekliğiyle bir onlar anlatabilir.

Romeo'yu düşmanının şölenine götüren o korkusuz aşk...

Juliet'in dansının bitmesini bekleyen o adam...

Tahir olmak da ayıp değil

Zühre olmak da

Aşkından dağları delmek de hatta sevda yüzünden ölmek de

Ölmek uyumak sadece

Olmamak... işte esas mesele.

Yazan: Bora Pak

Yöneten: Hakan Atalay

Oynayanlar: Ayfer Tokatlı, Bora Pak

Kostüm tasarım: Ayşenur Arslanoğlu

Işık tasarım: Mustafa Karakoyun

Asistan: Cemal Çelik

Broşür ve tanıtım filmi: Ufuk Yılmaz

Afiş ve fotoğraflar: Şehmus Özek

60 dk / Tek Perde

William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunundan hareketle yazılmıştır. Özdemir Nutku çevirisinden yararlanılmıştır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tatavla Sahnesi

Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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