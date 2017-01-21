Romeo ve Juliet

Yazan: William Shakespeare Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami ÖzbudakYöneten: Serdar Biliş Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer Koreograf: Tuğçe TunaKostüm Tasarımı: Tomris Kuzu Müzik: Burçak Çöllü Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek > Tam10 TL > İndirimli 7,5 TL> Süre: Tek Perde / 1 Saat 50 Dakika> 15+> 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatro severler, her cumartesi saat 15: 00'tesahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.