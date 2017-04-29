Romeo Juliet

Yazan: William Shakespeare Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami Özbudak Yöneten: Serdar Biliş Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer Koreograf: Tuğçe Tuna Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu Müzik: Burçak Çöllü Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan...

Romeo Juliet

Yazan: William Shakespeare

Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami Özbudak

Yöneten: Serdar Biliş

Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Koreograf: Tuğçe Tuna

Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu

Müzik: Burçak Çöllü

Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek

> Tam '10 > İndirimli '7,5

> Süre: Tek Perde / 1 Saat 50 Dakika

> 15+



Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Romeo Juliet

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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