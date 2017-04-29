Romeo Juliet
Yazan: William Shakespeare Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami Özbudak Yöneten: Serdar Biliş Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer Koreograf: Tuğçe Tuna Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu Müzik: Burçak Çöllü Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan...
Yazan: William Shakespeare
Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami Özbudak
Yöneten: Serdar Biliş
Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Koreograf: Tuğçe Tuna
Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu
Müzik: Burçak Çöllü
Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek
> Tam '10 > İndirimli '7,5
> Süre: Tek Perde / 1 Saat 50 Dakika
> 15+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Romeo Juliet
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io