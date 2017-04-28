Romeo Juliet
Yazan: William Shakespeare Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami ÖzbudakYöneten: Serdar Biliş Dekor ve Işık Tasarımı: Cem YılmazerKoreograf: Tuğçe TunaKostüm Tasarımı: Tomris KuzuMüzik: Burçak ÇöllüOyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum,...
Yazan: William Shakespeare Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami ÖzbudakYöneten: Serdar Biliş Dekor ve Işık Tasarımı: Cem YılmazerKoreograf: Tuğçe TunaKostüm Tasarımı: Tomris KuzuMüzik: Burçak ÇöllüOyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek> Tam '10 > İndirimli '7,5> Süre: Tek Perde / 1 Saat 50 Dakika> 15+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Romeo Juliet
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır