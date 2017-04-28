Romeo Juliet

Yazan: William Shakespeare Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami ÖzbudakYöneten: Serdar Biliş Dekor ve Işık Tasarımı: Cem YılmazerKoreograf: Tuğçe TunaKostüm Tasarımı: Tomris KuzuMüzik: Burçak ÇöllüOyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum,...

Romeo Juliet

Yazan: William Shakespeare Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami ÖzbudakYöneten: Serdar Biliş Dekor ve Işık Tasarımı: Cem YılmazerKoreograf: Tuğçe TunaKostüm Tasarımı: Tomris KuzuMüzik: Burçak ÇöllüOyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek> Tam '10 > İndirimli '7,5> Süre: Tek Perde / 1 Saat 50 Dakika> 15+

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Romeo Juliet

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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William Shakespeare, İbrahim Ersoylu, Hakan Kahraman, Melisa Akman, Nazım Hikmet, Nazım Hikmet, Tomris Kuzu, Shakespeare, Meral Kaya, Ahmet Sami