Romario'dan Şaşırtan Açıklama!

Brezilya'nın Fox Sports kanalına özel bir röportaj veren Romario, Messi'nin en iyi olarak anılabilmesi için önce Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğini söylerken, "Şu anda Maradona ondan önde. Diego Arjantin'le kupalar kazandı. Messi ise bunun aksine Barcelona'da iyi işler yaptı ama milli takımıyla aynı başarıyı gösteremedi" dedi.



Brezilyalı efsane röportajı ise şu sözlerle noktaladı: "Ben Messi ve Maradona'dan iyiydim. Bu benim düşüncem. Bunu büyük bir alçakgönüllükle söylüyorum."



Kariyerinde 1000'den fazla gol atan Romario 1994'te Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı kazanmıştı.



(Ajansspor)