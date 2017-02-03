Romanya: Hükümet Yolsuzluk Affı Kararnamesinde Geri Adım Atmıyor





Romanya'nın başkenti Bükreş'te yolsuzluğu bazı durumlarda suç olmaktan çıkaran hükumet kararnamesi üçüncü gününde de protesto edildi.



Komünizmin çöküşünden bu yana görülen en büyük gösterilerde halk kararnamenin iptal edilmesini istiyor. Ancak hükümet geri adım atmıyor.



"Herkes gibi biz de buraya toplanarak hükümetten bu kararnameyi geri çekmesi ve istifa etmesini talep ediyoruz."



"Bir gecede ortaya çıkardıkları bu tasarıyı geri çekmelerini istiyorum. İstifa etmek yerine kendi işlerini yapmalarını istiyorum. Sonuna kadar orada sorumlu şekilde hareket etmelerini istiyorum çünkü seçimle geldiler ama gözümüzün önünde çalıyorlar."



Bir başka gösterici söz konusu kararname geri çekilene kadar gösterilere katılmaya devam edeceğini dile getiriyor.



Kararnamenin yasalaşması halinde yolsuzluktan cezaevine giren birçok politikacı serbest kalacak.



Ülkenin Organize Suçla Mücadele Birimi Başkanı Daniel Horodniceanu bu adımın ülkeyi geriye götüreceği uyarısında bulundu:



"Bir ulusal savunma stratejimiz var. Bu strateji hep vardı. Devlet kendi kurumlarıyla bu stratejiyi uyumlu şekilde takip etmeli. Eğer etmiyorsa o zaman bu stratejiyi değiştirmek istediğini dile getirmeli, bunu da yasal prosedürler takip eder."



Hükümet üzerindeki baskılar artarken Romanya Cumhurbaşkanı tasarıyı anayasa mahkemesine taşıyacağı sözünü verdi.



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Tags: kararnamesinde adım Hükümet yolsuzluk geri Romanya: affı Romanya politikası atmıyor Gösteri Romanya Gepost: 03 februari 2017