Romanya'da Yolsuzluk Affı Kararnamesi Anayasa Mahkemesi'nde





Romanya'da kamu başdenetçisi (ombudsman) kitlesel protesto gösterilerine yol açan yolsuzluk affı kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Hükümetin tartışmalı kararnamesi yargıya yolsuzluk davalarının takibine ilişkin kısıtlamalar getiriyor ve yapılan yolsuzluğun sadece 44 bin euroyu aşması durumunda hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.



Söz konusu aftan aralarında yolsuzluk nedeniyle cezaevinde bulunan birçok politikacının da yer aldığı yüz binlerce mahkumun yararlanacağı tahmin ediliyor.



Romanya Adalet Bakanı Florin Iordache kararnameyi desteklediğini belirtti: "Evet kararnamelerden bakanlık sorumlu. Bakan olarak iki tasarıyı imzaladım ve bu tasarıların tüm sorumluluğunu üstleniyorum."



Romanya 1989'da komünizmin çöküşünden bu yana en büyük gösterilere sahne oluyor. Protesto gösterileri başta başkent Bükreş olmak üzere ülke genelinde sürüyor.



Göstericiler ceza kanunundaki değişikliklerin ve 5 yıldan az hapis cezası kalmış mahkumların affedilmesini öngören tasarının yolsuzlukla mücadeleyi sekteye uğratacağını savunuyor.



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Tags: yolsuzluk Mahkemesinde Romanya politikası affı Romanya Bozulma Gösteri Romanyada kararnamesi Anayasa Gepost: 03 februari 2017