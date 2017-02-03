Romanya'da 'Yolsuzluk Affı' Halkı Sokağa Çıkardı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, hükümet tarafından çıkarılan ve "yolsuzluk affı" olarak yorumlanan kararnameyi protesto için yaklaşık 150 bin kişi sokağa çıktı. Ülke medyası, gösterileri, 1989'da komünizmin çöküşünden bu yana en büyük eylemler olarak tanımlıyor.Protestoya konu olan kararname, "yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle" hapiste olan çok sayıda yetkiliye özgürlük getiriyordu.Başkent Bükreş'teki protestoda bazı göstericiler, hükümet binaları önünde barikat kuran polisle çatıştı.Göstericilerden bazıları yanlarındaki havai fişek ve sis bombalarını polise atarken, emniyet birimleri gruba göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.