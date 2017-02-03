Romanya'da Yolsuzluk Affı Brüksel'i Alarma Geçirdi

Avrupa Komisyonu, Bükreş'e söz konusu kararnameyi tekrar ele alması çağrısında bulundu.

''TASARININ İPTALİ İÇİN İÇİN 10 GÜN VAR''

Hükümetin geri adım atmaması halinde tasarı 10 gün sonra yürürlüğe girecek. AP'de EPP grubu üyesi Siegfried Muresan uluslararası toplumun Romanya'ya baskı kurması gerektiğini söyledi: "Bu tasarının iptali için 10 günümüz var. Eğer bu süre zarfında hükümet kararnameyi iptal ederse yürürlüğe girmeyecek dolayısıyla hukukun üstünlüğü zarar görmeyecek. Avrupa Komisyonu, üye ülkeler, Amerikalı müttefiklerimiz dahil herkes mevcut hükümete geri adım atması için baskı kurmalı."

' 'ROMANYA'DA YOLSUZLUK ADINA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI''

Parlamentonun Liberal üyelerinden Norica Nicolai ise şunları söyledi: "Yolsuzluk, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Romanya'nın da sorunlarından birisi. Bunu önlemek gerekiyor ama maalesef Romanya şu ana kadar yolsuzlukla mücadelede neredeyse hiçbir şey yapmadı. Hiçbir tarafı kayırmayacak ve farklı şekilde yorumlanmayacak açık ve sert yaptırımlar olmalı."

BRÜKSEL AB FONLARINI KESME TEHDİDİNDE BULUNDU

Brüksel, söz konusu kararnameyi geri çekmemesi halinde Bükreş'e AB fonlarını kesme tehdidinde bulundu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre dünyanın yolsuzluk haritasında Romanya kuzey ve batı Avrupa ülkelerine oranla yolsuzluğun daha fazla olduğu ülkeler liginde yer alıyor.