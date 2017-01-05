Romanya'da Yeni Hükümete Güvenoyu





Romanya'da Sosyal Demokrat Parti (PSD) liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı.



Genel Kurul'da dün yapılan oylamada 428 milletvekilinden 295'i Başbakan Sorin Grindeanu'nun kabinesine destek verdi.



Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in hükümeti kurma görevi verdiği Grindeanu, Müslüman Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin de Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak yer aldığı yeni kabinesini önceki gün açıklamıştı.



Başbakan güvenoyu sonrası yaptığı konuşmasında, "Gençlerin geçimini sağlamak için ülkeyi terketmeyecekleri normal bir Romanya arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.



11 Aralık'taki genel seçimin galibi PSD'nin başbakanlığa önerdiği ilk isim olan Kırım kökenli Sevil Shhaideh ismine Cumhurbaşkanı Iohannis onay vermemişti.



Iohannis güvenoyu alan hükümete 'Romanya'nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliklerinin güçlendirilmesi' tavsiyesinde bulundu.



Yeni kabinede PSD 22 bakanlık alırken; koalisyonun küçük ortağı Liberal ve Demokratlar Birliği'ne (ALDE) dört bakanlık verildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: yeni Romanya politikası Romanyada güvenoyu Romanya hükümete Gepost: 05 januari 2017