Romanya'da Yeni Hükümet Kabine Üyelerini Açıkladı





Romanya'da 11 Aralık'ta yapılan genel seçimleri kazanan Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) önerdiği Sorin Grindeanu'nun başbakan olarak görevlendirilmesinin ardından kabine üyeleri de açıklandı.



Sosyal Demokrat Parti'nin başbakanlığa önerdiği ancak Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedilen Tatar Türkü Sevil Shaideh başbakan yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanı Iahannis, Shaideh'in Suriyeli olan eşinin Beşar Esad ile ilişkisinin olabileceği gerekçesiyle başbakanlık görevini vermemişti.



Kabine üyelerinin açıklanmasından sonra konuşan Başbakanı Grindeanu, koalisyon hükümetinin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu dile getirdi.



Kabinede koalisyon ortağı ALDE'ye 4 bakanlık verildi. Romanya Birliğini Kurtar hareketi lideri Nicusor Dan, hükümeti yönetecek koalisyonun zayıf isimlerden oluştuğu eleştirisini yaptı.



Nicusor Dan ayrıca, 'kabine üyelerinin seçiminde tek kriter Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea'ya sadakat' ifadelerini kullandı.



10 yıl önce AB'ye giren Romanya, Bulgaristan ile birlikte birliğin yolsuzluk bakımından en geride olan ülkelerinden biri.



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Tags: yeni açıkladı hükümet kabine Romanya politikası Başbakan Romanya Romanyada üyelerini Gepost: 03 januari 2017