Romanya'da Hükümetin Ceza Kanununu Kararname ile Değiştirme Planları Protesto Edildi





Romanya'da binlerce kişi hükümetin genel af ve bazı suçları acil kararnamelerle yasal hale getirme planlarını protesto etti.



Protestocular özellikle kararnamelerle gidilecek düzenlemelerin yolsulukla mücadeleyi zayıflatacağı savunuyor.



Bükreş'teki yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katılırken, kalabalıklar "Demokrasilerde hırsızlar cezaevinde kalır" şeklinde sloganlar attı. Ülkenin batısındaki Cluj kentinde de gösteri düzenlendi.



Hükümet, kabine toplantısı sonrası yayınlanan kararname taslağında, bir kaç suçtan 5 yıldan az ceza almış kişiler için af öngörüyor. Aynı zamanda, 200 bin Lei'den (47.522 Dolar) daha az bütçe zararına neden olan görevi kötüye kullanma suçunu yasal hale getirmek istiyor.



Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, 2014 yılında göreve gelmesinden bu yana ilk kez geçtiğimiz çarşamba kabine toplantısına katılmış, bakanları ceza kanununu kararname ile değiştirmemeleri ve yolsuzlukla mücadele konusundaki taahhütlerinden geri adım attıkları yönündeki endişeleri gidermeleri konusunda uyarmıştı.



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