Romanya'da Gece Kulübünde Yangın: 40'tan Fazla Yaralı





Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir gece kulübünde çıkan yangında 40'tan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan çoğunun dumandan zehirlendiği bildirildi. Bamboo adlı kulüpte yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gece kulübünde bazı kişilerin, yasak olmasına rağmen sigara içtiği ileri sürüldü. Ancak korku dolu anların yaşandığı yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



Aynı gece kulübünde 2005 yılında da yangın çıkmıştı. Ekim 2015'te ise Colectiv isimli gece kulübünde çıkan yangında 64 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.



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Tags: fazla yangın: Bükreş 40tan Romanya Yangın Romanyada gece kulübünde yaralı Gepost: 21 januari 2017