Romanya'da 89 Devriminden Bu Yana En Büyük Protestolar Yapılıyor





Romanya'da 1989 devriminden bu yanaki en büyük protesto gösterileri gerçekleşiyor. Hükümetin binlerce kişinin affını ve ceza kanununda bazı değişiklikleri öngören tasarısını meclisin onaylamasının ardından ülke çapında 150 bini aşkın kişi sokaklara döküldü.



Gazeteci Lucian Mindruta bu tarihi anı şöyle özetliyor:



"Bu, kandırıldıklarını hisseden insanların hayalkırıklıklarını gösteren inanılmaz bir eylem. Bu insanlar hükümet tarafından aldatıldı. Bu Sosyalist hükümet sadece bir ay önce göreve geldi, ve bir ay içerisinde devrimden bu yana görülmemiş şekilde 100 bin kişiyi sokağa dökmeyi başardılar."



Bu değişikliklerin yolsuzlukla mücadeleyi engelleyeceğini savunan eylemcilerden kimileri hükümeti istifaya çağırıyor:



"Bunun mümkün olabileceğini asla düşünemezdim. Her zaman tüm bunların arkasında bir mantık olduğunu, iyi yöne, geçerli bir hukuğa doğru bir gidiş olduğunu düşündüm. Ancak olanları görünce yanıldığımı anladım."



Kimi göstericiler ise hükümetin görevinde kalarak verdiği sözleri tutmasını istiyor:



"Biz hükümetin istifa etmesini istemiyoruz, çünkü onlar seçmenlerine birçok söz verdi ve iddialı vaatlerde bulundu. Biz de bunların gerçekleştiğini görmek istiyoruz."



Acil kararnamelerle yürürlüğe giren yasa kapsamında 5 yıldan az hapis cezası kalan mahkumlara af çıkarılırken, yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanmaktan suçlanan birçok politikacı ve bürokrata da af geliyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: büyük protestolar devriminden Romanya politikası yapılıyor Romanya Bozulma yana Gösteri Romanyada Gepost: 02 februari 2017