



Romanya'da vatandaşlar, hükümetin acil kararnamelerle binlerce hükümlü için af öngören tasarısına karşı yine sokağa döküldü. İkinci haftasına giren muhalif gösterilerde başkent Bükreş'te dün 50 bine yakın kişi gösteri düzenledi.



Eylemciler kanun hükmünde kararnamelerle meclisin işlevsiz kılındığını savunuyor. Hükümetin af tasarısını ise 'yolsuzluğa yasal kılıf' olarak nitelendiriyor: "Biz şeffaflık istiyoruz ve bu yasa içeriğini kabul etmiyoruz. Ceza yasasında öngörülen değişiklikler bu şekilde acil kararnameler yoluyla yapılmamalı."



Sorin Grindeanu başbakanlığındaki hükümetin hazırladığı tasarı belirli suçlardan beş yıldan az hapis cezası almış kişilerin affını öngörüyor. Ayrıca kamu çalışanlarının görevi kötüye kullanma suçunun, 50 bin euroyu aşmayacak bütçe zararı doğurmuş olma koşuluyla yasal hale getirilmesi hedefleniyor.



Hükümete göre bu yolla 2 bin 500'e yakın mahkum serbest kalacak ve böylece kalabalık cezaevlerinde de rahatlama olacak.



Tasarıya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de karşı çıkıyor. 'Yolsuzluktan hüküm giymiş yüzlerce politikacının bedel ödemeden temize çıkacağını' savunuyor.



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Tags: Romanya Romanya politikası Gösteri Gepost: 30 januari 2017