Romanlardan Kutlu Doğum Etkinliği

Romanlar, Kutlu Doğum Haftası'nı "Resulün Gülleri" programıyla kutladı.



Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nun himayesinde Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen program, Karaelmas Kuran Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.



Kaymakam Karamehmetoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin manevi değerler, güzel ahlak ve edeple istikbalinin aydınlık olduğunu söyledi.



Programı düzenleyenlere teşekkür eden Karamehmetoğlu, "Biz devleti temsil ediyoruz ama gönüllerimizle sizlerleyiz. Sevgiyle, muhabbetle bir ve beraber olarak, çok güzel hizmetler yapıyoruz. TBMM Başkanımız İsmail Kahraman'ın bu programda ve çalışmalarımızda çok büyük emekleri var. Kendisine de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Ataşehir Müftüsü Şakir Pinal ise etkinliğin önemine işaret ederek, "Güven toplumu, işte böyle bir arada olmak ve Allah'ın Resulünü anmaktır. Allah sizlerden razı olsun. Çünkü geleceğimiz sizsiniz, ümidimiz sizsiniz ve tüm ümmet size dua ediyor." dedi.



Konuşmaların ardından, program Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahiler, şiir dinletisi ve tiyatro oyunu ile sürdü.